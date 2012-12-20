Группа «Метинвест» решила законсервировать аглофабрику на меткомбинате «Азовсталь»

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, намерена законсервировать аглофабрику на подконтрольном металлургическом комбинате «Азовсталь» с переносом производства агломерата на запланированную к реконструкции фабрику Мариупольского металлургического комбината им. Ильича.

Об этом говорится в пресс-релизе группы.

Эти решения, которые «Метинвест» планирует профинансировать за счет собственных средств, направлены на улучшение экологической ситуации в Мариуполе.

Ежегодные затраты на перенос агломерационного производства с «Азовстали» на ММК им. Ильича, по оценке группы, составят 59 млн долларов.

«Решения о консервации аглофабрики «Азовстали» и начале реконструкции аглофабрики ММК им. Ильича приняты в первую очередь, исходя из интересов жителей Мариуполя. Они согласовывались с акционерами и поддержаны ими, как наиболее оптимальные с точки зрения интересов общества. Это конкретный шаг на пути нормализации экологической обстановки в городе в рамках долгосрочной инвестиционной программы на меткомбинатах «Метинвеста» в Мариуполе», - цитируются в пресс-релизе слова генерального директора «Метинвеста» Игоря Сырого.

Ориентировочная стоимость проекта по реконструкции аглофабрики ММК им. Ильича составит более 300 млн долларов и, по предварительным оценкам специалистов, сама реконструкция будет завершена в течение 6-8 лет.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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