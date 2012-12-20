Украина в ноябре сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Производство стали в Украине в ноябре 2012 года составило 2,691 млн тонн, что, несмотря на снижение на 7,9% к уровню ноября 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, за одиннадцать месяцев 2012 года производство стали в Украине сократилось до 30,330 млн тонн, что на 6,8% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в январе-ноябре 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9% - до 1,397 млрд тонн.

По итогам одиннадцати месяцев 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 660,125 млн тонн (рост на 2,9% к периоду 2011 года) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (98,658 млн тонн за 11 месяцев, спад 0,5% к соответственному периоду в 2011), США (81,442 млн тонн, +3,2%), Индия (70,115 млн тонн, +4,2%), Россия (64,763 млн тонн, +3,0%), Южная Корея (63,497 млн тонн, +1,6%), Германия (39,577 млн тонн, -4,1%), Турция (33,021 млн тонн, +6,5%), Бразилия (32,075 млн тонн, -1,4%) и Украина (30,330 млн тонн, -6,8%).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% - до 28,879 млн тонн.

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