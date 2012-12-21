Суд возбудил дело о банкротстве донецкой компании «МетпромУкраина»

Хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве компании «МетпромУкраина» (Донецк), входящей в российскую инжиниринговую группу компаний «МетПром».

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№236 от 21 декабря 2012 года).

Как указывается в сообщении, постановлением суда от 17 ноября 2012 года введен мораторий на удовлетворение кредиторских требований. Арбитражным управляющим назначена Алла Великодняя.

Заявки кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления.

Справка УНИАН. Группа компаний «МетПром» была создана в 1992 году в России, предоставляет комплексные инжиниринговые услуги для предприятий металлургической промышленности (проектирование доменных печей, поставка оборудования).

Компания «МетпромУкраина» зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью.

В 2005 году в состав группы вошли технологические подразделения ОАО «Гипромез» - доменный отдел, отдел бескоксовой металлургии, отдел шлакопереработки, а также отдел металлургического оборудования. В 2006 году был создан отдел автоматизированных систем управления и электротехнический.

В Украине в группу входят компании в Харькове и Донецке.