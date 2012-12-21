Чистая прибыль «Метинвеста» за 9 месяцев составила 420 млн долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в январе-сентябре 2012 года получила чистую прибыль в размере 420 млн долл. с рентабельностью 4%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Группа не дает сравнительных данных по показателю чистой прибыли за аналогичный период 2011 года (УНИАН: Согласно релизам, опубликованным на сайте Метинвеста, в январе-сентябре 2010 года чистая прибыль Metinvest B.V. составила 873 млн. долл. В 2012 году финпоказатели компании были следующие: в І квартале чистая прибыль составила 170,5 млн. долл. с рентабельностью 5,3%; за І полугодие прибыль составила 334 млн долл., что на 71% меньше, чем в первом полугодии 2011 года).

Консолидированная выручка за девять месяцев 2012 года сократилась до 9,777 млрд долл., что на 8% ниже показателя девяти месяцев 2011 года.

Показатель EBITDA (прибыль до налогообложения, финансового дохода и затрат, амортизации) компании за этот период составил 1,531 млрд долл. с маржой в 16%

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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