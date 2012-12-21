Азаров считает, что пора ставить точку в истории АН-70

Украина должна вернуть себе славу авиационной державы и поставить точку в истории создания серийного самолета АН-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время посещения государственного предприятия «Антонов», на котором состоялась выкатка фюзеляжа серийного самолета АН-70.

«Мне очень приятно присутствовать и участвовать в этом событии. История и борьба за самолет АН-70 очень длительная. Чем быстрее мы проведем испытания и приступим к серийному производству, тем быстрее поставим точку. Самолет АН-70 позволит иметь устойчивое будущее предприятию и Украине. Украина должна вернуть себе славу авиационной державы», - сказал Н.Азаров.

Он также отметил, что правительство намерено поддерживать авиастроение в целом. Н.Азаров также обратил внимание, что проект АН-70 является примером глубокой кооперации с Российской Федерацией.

«Это практически пример того, как мы можем и должны работать», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года была утверждена схема кооперации ОАО «Казанское авиационное объединение им. С.П. Горбунова» (КАПО) и ГК «Антонов» по производству самолетов Ан-70.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.