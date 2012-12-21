«Антонов» передаст Минобороны серийный Ан-70 в 2014 году

Государственное предприятие «Антонов» планирует передать заказчику - Министерству обороны Украины первый серийный самолет Ан-70 в 2014 году.

Об этом заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива во время торжественной выкатки фюзеляжа первого серийного самолета Ан-70.

«Фюзеляж был построен на средства Министерства обороны Украины, и нам потребуется дополнительное финансирование для последующей оснастки самолета – в размере порядка 300 млн грн. При этом передача полностью укомплектованного самолета запланирована на 2014 год», - сказал Д.Кива.

Он также обратил внимание, что создание серийного производства самолетов Ан-70 на сегодняшний день возможно в рамках договора о кооперации с Российской Федерацией. «Для того, чтобы развернуть в Украине серийное производство по кооперации - с привлечением современных технологий - необходимо порядка 100-150 млн долларов», - сказал Д.Кива.

При этом он обратил внимание, что кое-какие работы в этом направлении ведутся – в частности, научно-конструкторские разработки, использование специализированного оборудования, однако говорить о полноценном финансировании всех необходимых работ не приходится. «Финансирование – это вопрос, что называется, частной задачи. Будет возможность в стране – будет финансирование», - сказал Д.Кива.

Вместе с тем, он обратил внимание, что опытный Ан-70, который на данный момент эксплуатируется по совместной программе Министерств обороны России и Украины, проходит завершающий этап испытаний. «Мы провели модернизацию самолета – двигателя и оборудования, провели первый этап предварительных государственных испытаний. Выполнили порядка 650 полетов и буквально вчера выполнили 19 предъявительский полет – предъявили самолет заказчику – Министерствам обороны Украины и России для участия в дальнейших совместных испытаниях. Закончили статические и усталостные ресурсные испытания самолета, подтвердили полный ресурс, заданный техническими требованиями. Провели комплекс стендовых испытаний», - сказал Д.Кива, добавив, что для окончательного завершения испытаний самолет должен совершить еще 70 полетов.

Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-70, предназначенный для непосредственной доставки военной техники, личного состава и десантирования войск, является единственным в мире самолетом, способным обеспечить доставку грузов на грунтовые аэродромы с длиной полосы 600-800 м. В режиме короткого взлета и посадки способен довозить 20 тонн грузов на дальность до 3000 км.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.