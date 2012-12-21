Фрегат "Гетьман Сагайдачний" после ремонта вышел в море на ходовые испытания

Флагманский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины фрегат “Гетьман Сагайдачний” в пятницу, 21 декабря, после завершения планового заводского ремонта, в рамках ходовых испытаний осуществил выход в море.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

По информации временно исполняющего обязанности начальника Центра морских операций ВМС ВС Украины капитана 1-го ранга Романа Гладкого, во время выхода корабля в море совместно с представителями промышленности осуществлена проверка работы главной энергетической установки на разных режимах хода после ее годового технического обслуживания, определены маневренные элементы корабля. Кроме того, во время пребывания корабля в море отработаны корабельные боевые учения и тренировки. В частности, экипажем были проведены учения по борьбе за живучесть и универсальной обороне корабля.

По предварительным оценкам, выход в море продемонстрировал удовлетворительную работу узлов и механизмов, а также позволил экипажу подготовиться к выполнению поставленных задач.

Таким образом, фрегат “Гетьман Сагайдачний” после заводского ремонта возвращается в строй боевых единиц украинского флота.

Ходовые испытания корабля являются одним из этапов его подготовки к участию в антипиратской операции “Океанский щит”, к которой “Гетьман Сагайдачний”, как планируется, будет привлечен в 2013 году.

Справка УНИАН. Фрегат “Гетьман Сагайдачний” ВМС ВС Украины с 22 августа по 21 декабря 2012 года находился на плановом ремонте в ПАО “Севастопольский морской завод”. Предприятие осуществило плановый доковый ремонт корабля, текущий и поддерживающий ремонт ракетно-артиллерийского вооружения, радиотехнического вооружения, ремонт внутренних помещений корабля. Проведенные ремонтные работы фрегата “Гетьман Сагайдачний” предусматривали: очистку и окрашивание корпуса и внутренних помещений, замер зазоров винто-рулевой группы, ремонт поста управления корабельного буксира и лебедки, годовое техническое обслуживание главной энергетической установки, ремонт главных газотурбинных двигателей и механизмов.