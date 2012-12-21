Ан-148 востребован на российском рынке вопреки интересам конкурентов – глава ГП «Антонов»

Ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Ан-148 остается востребованным на российском рынке, несмотря на то, что Россия выпускает самолет-конкурент – пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, являющийся ключевым проектом Объединенной авиастроительной корпорации РФ в сфере гражданского авиастроения.

Об этом заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

Напомним, на днях в ОАК заявили, что объем производства Ан-148 может быть снижен до 12 машин в год при увеличении производства Sukhoi Superjet 100 до 60 машин.

«Есть разные мнения на этот счет: есть рыночная потребность, есть определенные интересы и конкуренция. Но самолет (Ан-148 - УНИАН) себе сам пробивает дорогу. Сегодня компания «Россия», эксплуатирующая 6 самолетов Ан-148, имеет средний налет на один самолет до 300 часов в год. Иными словами, каждый день самолет в воздухе по 10 часов. Это даже для магистрального самолета много, не говоря уже о региональном самолете. Понятно, что есть претензии, но они исправляются», - сказал Д.Кива.

При этом он обратил внимание, что самолеты Ан-148 покупают и активно эксплуатируют региональные авиакомпании Сибири. «Начата эксплуатация самолетов компаниями «Ангара», «Полет». Сибирь начала осваивать Ан-148. Жизнь внесет коррективы. Самолет 148 очень нужен как региональный самолет, потому что он неприхотливый, он сертифицирован по категории 3А – для полетов при полном отсутствии видимости. Жизнь внесет коррективы, несмотря на чужие интересы», - подчеркнул генеральный конструктор ГП «Антонов».

Он также обратил внимание, что коррективы вносятся и в программу строительства самолета Ан-140. «По программе Ан-140 мы работаем с Самарским заводом «Авиакор». Их портфель заказов составляет порядка 60 машин. Десять машин заказали в Министерстве обороны РФ. Самолет активно используется в Якутии. А недавно эксплуатацию и производство Ан-140 возобновил Иран», - подчеркнул Д.Кива

Как сообщал УНИАН, сегодня на серийном заводе ГП «Антонов» состоялась выкатка фюзеляжа первого серийного самолета Ан-70.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) — российская авиастроительная компания, объединяющая крупнейшие авиастроительные предприятия России. Основана в 2006 году. Перед «ОАК» поставлена цель сохранить за Россией роль третьего в мире производителя самолётов, увеличив за 10 лет – до 2016 года совокупную выручку предприятий с 2,5 млрд долл. до 7-8 млрд долл. В 2011 году предприятия ОАК выпустили 111 самолетов. В 2012 году без учеты экспортных контрактов предприятия ОАК выпустят 23 гражданских самолета, увеличив производство гражданской продукции вдвое, а также 70 машин для Минобороны.