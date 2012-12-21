«Антонов» не планирует разрабатывать дальнемагистральные самолеты

Государственное предприятие «Антонов» не будет разрабатывать дальнемагистральные самолеты, несмотря на то, что в проектном портфеле ГП с конца 1980-х годов находится проект создания дальнемагистрального, широкофюзеляжного пассажирского самолета средней вместимости Ан-218.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Мы не будем лезть на рынок, на котором господствуют Airbus и Boeing. Там обороты на сотни миллиардов долларов, и я никому не желаю ввязываться в эту борьбу. Наш рынок – региональные пассажирские самолеты и транспортные самолеты. Это наша ниша, и мы тут не видим себе действительно сильных конкурентов», - подчеркнул Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, сегодня на серийном заводе ГП «Антонов» состоялась выкатка фюзеляжа первого серийного самолета Ан-70.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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