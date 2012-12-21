Fitch понизило рейтинг ArcelorMittal

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, в состав которой входит один из крупнейших в Украине производителей металлопродукции «АрселорМиттал Кривой Рог» до "ВВ+" со стабильным прогнозом с "BBB-".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, снижение рейтинга отражает слабые перспективы для европейских производителей стали в 2013 году, что, по мнению агентства, выразится в более медленном улучшении кредитных показателей компании в течение ближайших двух-трех лет.

Справка УНИАН. Компания ArcelorMittal основана в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

После слияния производственные мощности компании составили 120 млн тонн в год.

В Украине корпорации принадлежит ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», которое является крупнейшим производителем стального проката в стране, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

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