Россия нацелилась вытеснить «Мотор Сич» к 2015 году с рынка вертолетных двигателей

Россия вытеснит украинское предприятие «Мотор Сич» к 2015 году с российского рынка вертолетных двигателей.

Об этом пишет газета «Известия».

«Российские оборонщики, похоже, решили проблему зависимости российской вертолетной отрасли от украинских двигателей. Как рассказал «Известиям» генеральный директор Объединенной двигателестроительной компании (ОДК) Владислав Масалов, к 2015 году российские производители полностью вытеснят украинский завод «Мотор Сич», наладив выпуск в Санкт-Петербурге 600 двигателей в год - именно столько нужно, чтобы полностью покрыть потребности «Вертолетов России», - говорится в статье.

Как заверил В.Масалов, уже в контрактах на будущий год российские двигатели дешевле украинских, а к 2015 году ОДК сможет полностью сменить «Мотор Сич» на российском рынке.

Он напомнил, что в начале недели в Санкт-Петербурге было запущено производство вертолетных двигателей на новой производственной площадке ОКБ «Климова». С советских времен двигатели, разработанные этим ОКБ, выпускались украинским заводом «Прогресс», позже ставшим компанией «Мотор Сич».

Однако, как рассказал «Известиям» независимый военный аналитик Антон Лавров, из-за повышения цен украинской стороной Россия была вынуждена наладить собственное производство моторов.

«За последние несколько лет цена на вертолетные двигатели существенно выросла, поэтому выгоднее стало организовать собственное производство двигателей, чем покупать их в Украине. Это вынужденная мера», - пояснил А.Лавров.

В свою очередь, гендиректор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев пояснил, что, по его рассчетам, двигатель, собранный из российских деталей к 2015 году, будет дороже украинских в 2–2,5 раза. К тому же, по его словам, ресурс украинских двигателей выше, а новые разработки, которые будут реализованы в 2013 году, «на 20 лет опережают возможные разработки ОКБ Климова».

«Соотношение цена–качество предопределяет, у кого будет покупать заказчик. Министерство обороны будет резко требовать снижения цен. Мы предлагаем сегодня двигатель по прежней цене с ресурсом в два раза выше. А заказчик платит не за металл, а за ресурс», - отметил В.Богуслаев.

Однако гендиректор российской ОДК Владислав Масалов заверил «Известия», что российские двигатели не будут по ресурсу уступать украинским, а стоимость не будет превышать украинскую.

«Даже сейчас опытные узлы стоят всего на 10–15% дороже, чем существующие у «Мотор Сич», а серийные будут значительно дешевле. Кроме того, интеллектуальные права на двигатели принадлежат ОКБ Климова, и за счет повышения роялти мы сможем выровнять цену», - сказал В.Масалов.

По словам А.Лаврова, с точки зрения ресурса российские двигатели не будут отличаться от украинских.

В то же время он отметил, что создание российских моторов нанесет серьезный удар по украинскому заводу.

«Для «Мотор Сич» производство вертолетных двигателей - это треть всей продукции. А такие двигатели нужны только для российских вертолетов. Поэтому им в любом случае придется сократить производство», - пояснил А.Лавров.

Он добавил, что в попытках сохранить рынок «Мотор Сич» пытается провести ремоторизацию старых вертолетов, однако на практике владельцы таких машин, как правило, эксплуатируемых по остаточному принципу, не в состоянии заплатить 1-2 млн долл. за новый двигатель.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2011 года глава "Мотор Сич" В.Богуслаев сообщил, что холдинг "Вертолеты России" и украинская двигателестроительная компания "Мотор Сич" подписали контракт на поставку украинских двигателей для российских коммерческих вертолетов.

"Мы впервые подписали договор на 1,2 млрд долл. продолжительностью пять лет. Ни мы, ни наши российские коллеги ни при каком развитии событий не можем "спрыгнуть" с этого контракта, так как в нем оговорены все юридические последствия. Со своей стороны мы гарантируем выполнение контракта качественно и в срок", - сказал он.