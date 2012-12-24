Саламатин заверил, что фрегат “Гетьман Сагайдачний” станет в строй вовремя

Завершено плановое возобновление ходовых механизмов, основного вооружения и оборудования в заводских условиях флагманского корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Гетьман Сагайдачний».

Об этом заявил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин в воскресенье, комментируя результаты его ходовых испытаний, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Фрегат «Гетьман Сагайдачний» становится в строй в обусловленные сроки. Для Украины это важно в контексте формирования боеспособного Военно-морского флота», - отметил министр.

«Успешно завершен основной этап возобновления технической готовности и проверено качество комплексного ремонта в море фрегата «Гетьман Сагайдачний», - подчеркнул Д.Саламатин.

По его словам, это «наглядный и реальный пример работы Вооруженных Сил Украины в 2012 году, свидетельство правильности принятых решений».

«В 2013 году ВМС Украины впервые за много лет получат полностью боеспособное ядро флота, способное на современном уровне реагировать на актуальные угрозы национальной безопасности на море», - заверил министр обороны.

Во время выхода корабля в море совместно с представителями промышленности была проверена работа фрегата на разных режимах с проведением корабельных боевых учений и тренировок, в частности, по борьбе за живучесть и универсальной обороне.

В пресс-службе отметили, что на данное время экипаж фрегата отрабатывает комплекс мероприятий для обеспечения участия в антипиратских операциях «Океанский щит», «Аталанта» и выполнение других задач в море.

«Важным станет участие фрегата в морских операциях в районе Африканского рога в 2013 году. Для нас это насущно еще и ввиду того, что таким образом своевременно выполняются международные обязательства Украины в морской отрасли и повышается имидж нашего государства в мире», - подчеркнул министр обороны.