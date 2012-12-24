ЗЗФ оставил 20% персонала для поддержания жизнедеятельности предприятия

Запорожский завод ферросплавов, который был вынужден с 1 декабря остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить экономически обоснованные тарифы на электроэнергию, оставил 444 человека из 2 214 работающих на предприятии для поддержания жизнедеятельности завода

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя правления ЗЗФ по персоналу Сергей Зубов.

«Остальные люди не уволены, но находятся на простое», - уточнил С.Зубов.

Вместе с тем заместитель председателя правления с сожалением заявил, что многие работники увольняются по собственному желанию из-за сокращения заработной платы.

«После остановки завода средняя заработная плата уменьшилась до 2 536 грн, хотя до этого размер средней зарплаты составлял 3 953 грн», - отметил Зубов, уточнив, что персонал во время простоя ЗЗФ получает 2/3 от тарифа своей зарплаты.

Технический директор ЗЗФ Олег Беспалов в свою очередь добавил, что в случае возобновления производства завод может ощутить дефицит кадров, поскольку на подготовку профессиональных плавильщиков уходят годы.

«Чтобы подготовить классного плавильщика нужно около 6 лет, не меньше», - сказал О.Беспалов.

Руководство ЗЗФ также сообщило, что в случае предоставления экономически обоснованных тарифов на электроэнергию планировалось дополнительно трудоустроить еще 870 человек, а также повысить среднюю зарплату до 5 212 грн.

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2012 г. Президент Украины Виктор Янукович дал письменное поручение Кабинету министров, в котором потребовал до 1 октября принять меры по «разработке и внедрению справедливых тарифов для крупных электрометаллургических предприятий».

В ответ 1 октября Кабмин принял постановление №912, которым обязал ГП «Энергорынок» в период с 1 октября 2012 года по 1 марта 2013 года продавать Запорожскому и Стахановскому ферросплавным заводам электроэнергию по экономически обоснованным тарифам.

Однако эти постановления так и не были выполнены, так как «Энергорынок» сорвал выполнение правительственных постановлений, из-за чего с 1 декабря производство на ЗЗФ и СЗФ остановлено.

В настоящее время тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Украины составляет 93 долл. за 1 МВт/ч, в то время как иностранные конкуренты украинских ферросплавных предприятий работают по тарифам в пределах от 20 до 65 долл. за 1 МВт/ч.

В 2011 году Запорожский ферросплавный завод получил чистый убыток в размере 758,9 млн грн, тогда как в 2010 году чистая прибыль завода составила 105,4 млн грн.

Аналогичная ситуация и со Стахановским ферросплавным заводом, который в 2011 году получил чистый убыток в размере 235,1 млн грн, тогда как 2010 год предприятие закончило с чистой прибылью 5,5 млн грн.

Убытки Запорожского ферросплавного завода за 11 месяцев текущего года составили 653,27 млн грн, а Стахановского - 241,63 млн грн.