Янукович спустя два года восстановил Министерство промышленной политики

Президент Украины Виктор Янукович своим указом восстановил Министерство промышленной политики Украины. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Президента.

«Создать Министерство промышленной политики Украины, реорганизовав Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом», - говорится в указе.

В то же время, руководитель новосозданного министерства пока не назначен.

Напомним, согласно указу Президента Украины Виктора Януковича (от 9 декабря 2010 года) об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти Министерство промышленной политики было реорганизовано в Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, которое возглавил последний министр промышленной политики Дмитрий Колесников. В 2011 году Минпромполитики было окончательно расформировано.

В сентябре 2012 года Президент Виктор Янукович высказывается за реформирование Кабинета министров с целью увеличения внимания к промышленной отрасли экономики.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины в понедельник, 24 декабря, своим указом также постановил создать Министерство по доходам и сборам и реорганизовать Министерство по чрезвычайным ситуациям в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, деятельность которой, как предполагается, будет курироваться Кабинетом министров через министра обороны Украины.