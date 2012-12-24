«Антонов» в 2013 году планирует увеличить выпуск самолетов

Государственное предприятие «Антонов» в 2013 году планирует увеличить производство самолетов до 12 с 8 машин в 2012 году, сообщил на пресс-конференции президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, в наступающем году компания будет производить самолеты Ан-148 и Ан-158.

"В цехах уже стоят из этих двенадцати самолетов семь, плюс есть отдельные фюзеляжи, крылья", - сказал Д.Кива.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об объеме произведенных в 2012 году самолетов, президент ГП «Антонов» сообщил о выпуске пяти машин модели Ан-32 и трех – Ан-148.

Д. Кива отметил, что заказчиком выступила российская лизинговая компания «Ильюшин Финанс», которая затем поставит самолеты в другие страны - Корею, Кубу, Россию и Ирак.

Акт передачи последних двух самолетов Ан-148, по его словам, был подписан с «Ильюшин Финанс» на прошлой неделе.

При этом Д. Кива сообщил, что предприятие в текущем году выполнило все обязательства по поставкам самолетов своим партнерам.

"Поставить 12 самолетов очень сложно, нужны большие оборотные средства, чтобы запустить большую партию, на каждый самолет требуется, если говорить об Ан-148, 15 миллионов долларов только оборотных средств", - заявил президент ГП «Антонов».

Д. Кива подчеркнул, что предприятие последние пять лет не получает государственной финансовой помощи. "Мы от государства ни копейки бюджетных денег не берем, а в бюджет ежегодно перечисляем где-то 600 млн грн», - добавил он.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последние годы принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.