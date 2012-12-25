Кабмин передаст в аренду Орджоникидзевскому ГОКу 193 га земли

Кабинет министров Украины распорядился предоставить разрешение Орджоникидзевскому горно-обогатительному комбинату (Днепропетровская обл.) на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков общей площадью 193,15 га с дальнейшей передачей их в аренду предприятию.

Об этом говорится в распоряжении №1030 от 17 декабря 2012 года, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№238 от 25 декабря т.г.).

Согласно документу, земельные участки из земель запаса сельскохозяйственного назначения находятся за пределами населенных пунктов на территории Никопольского района Днепропетровской области.

В целом предприятию планируется предоставить 10 земельных участков на территории Менжинского и Покровского сельсоветов.

Документом предусмотрена передача данных земельных участков в аренду предприятию на срок действия специального разрешения на пользование недрами от 6 августа 1996 года №597 для расширения карьеров Западной части Никопольского месторождения марганцевых руд.

Правительство поручило предприятию предусмотреть в проектах землеустройства расчет потерь сельскохозяйственного производства.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году предприятие приостановило разработку карьеров из-за нерешенных вопросов с отводом земель для деятельности предприятия. В мае 2012 года Орджоникидзевский ГОК возобновил работу ранее остановленных карьеров.

Справка УНИАН. ПАО «Орджоникидзевский ГОК» (Днепропетровская обл.) — крупнейший в Украине производитель марганцевой руды, осуществляющий разработку марганца открытым способом. Производит 70% марганцевой руды в Украине, выпускает марганцевый концентрат и марганцевый агломерат для ферросплавной и металлургической промышленности.