Президент отмечает системный характер спада украинской экономики

Президент Украины Виктор Янукович отмечает системный характер спада украинской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Совета регионов.

В.Янукович отметил, что сегодня наблюдается «некоторый застой» в экономике и снижение темпов роста.

«Спад производства экспортно ориентированных секторов распространяет негативное влияние практически на всю отечественную экономику, этот спад приобретает системный характер, и его не остановит формальное улучшение внешней конъюнктуры», - сказал Президент.

По его словам, торможение экономики становится все более ощутимым. «Наличие тенденций к сокращению рабочих мест, неоплачиваемые отпуска, задержки по выплате заработной платы - мы с этим, как говорят, в нашей новейшей истории очень часто сталкивались. К сожалению, сейчас такие тенденции, как говорят, уже появились», - сказал Президент.

«Это такой своеобразный звоночек или штрихи... сегодняшнего дня», - сказал он.

По словам Президента, падение доходов экспортеров постепенно распространяется на всю экономику и испытывает на прочность банковскую систему, а падение валютных поступлений углубляет дефицит платежного баланса и усиливает напряженность на валютном рынке.

«Выход на автоматическое возмещение НДС для более половины экспортеров, безусловно, - это достижение, но достаточно ли этого для того, чтобы содействовать конкурентоспособности наших экспортеров?», - спросил В.Янукович.

Он также спросил, применяются ли сегодня другие механизмы содействия экспортерам.

По мнению Президента, среди прочего, необходимо немедленно реформировать Торгово-промышленную палату, а концепцию ее реформирования нужно нарабатывать вместе с отечественными товаропроизводителями и экспортерами.