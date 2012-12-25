Президент поручил Кабмину провести «глубокую реорганизацию» ОПК

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству в 2013 году провести «глубокую реорганизацию» оборонно-промышленного комплекса государства.

«Отдельная проблема - это дальнейшее реформирование ОПК Украины. В следующем году должна быть проведена глубокая реорганизация этой области», - сказал глава государства на состоявшемся во вторник заседании Совета регионов.

«Она должна стать составляющей частью национальной экономики. Промедление с реформированием ОПК может привести к неоправданным потерям», - добавил В. Янукович.

Президент заявил, что ждет в ближайшее время конкретных предложений по реформированию отрасли от профильного комитета при главе государства, Министерства обороны и «Укроборонпрома".

Напомним, в ноябре первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник на брифинге заявил, что ситуация на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, несмотря на ряд предпринятых Президентом и правительством мер, остается критической из-за их убыточности.

По его словам, 47 предприятий отрасли по итогам работы за девять месяцев 2012 года получили убытки, причем общий объем убытков перекрывает прибыль всех других предприятий отрасли.

Он отметил, что критическое состояние сохраняется, несмотря на списание задолженности предприятий ОПК, которые входят в государственный концерн «Укроборонпром».

Справка УНИАН. В состав оборонно-промышленного комплекса Украины отнесены 162 предприятия, учреждения и организации различных сфер управления.

Постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 года 134 предприятия и организации ОПК вошли в государственный концерн “Укроборонпром”.

По данным на начало ноября 2012 года задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляла 249 млн грн, а перед государственными целевыми фондами - 366 млн грн.