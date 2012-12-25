Крюковский ВСЗ отправил в Таджикистан пассажирский состав из 15 вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл) отправил в Таджикистан пассажирский состав из 15 вагонов, сообщает пресс-служба предприятия.

По ее данным, состав был изготовлен по заказу Государственного Унитарного предприятия «Таджикская железная дорога».

«В Таджикистан отправлено 11 плацкартных вагонов, 3 купейных (один из которых с купе начальника поезда) и вагон-ресторан», - сказано в сообщении предприятия.

На предприятии отмечают, что новый состав - это первая партия пассажирских вагонов, приобретенная Таджикской железной дорогой за время независимости Таджикистана. Эксплуатироваться они будут в сложных условиях- при температуре летом до +40, зимой до -45 градусов.

Планируется, что состав будет работать на маршруте Душанбе — Москва.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагонзавод в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 8% - до 10 463 штук, выпуск пассажирских вагонов — в 3,6 раза (до 62 штук).

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагоностроительный завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.

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