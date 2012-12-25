Азаров: научные разработки должны помочь развитию высокотехнологичных отраслей

Отечественные научные разработки должны способствовать развитию высокотехнологичных отраслей экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник, 25 декабря, премьер-министр Николай Азаров во время церемонии награждения лауреатов государственных премий в области науки и техники 2011 года.

«Украина имеет колоссальный ресурс развития. Поэтому безусловным приоритетом государства является поддержка научных исследований, научных коллективов и школ», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что перед Украиной стоит ряд беспрецедентных по сложности и масштабу задач. По его словам, украинская наука и отечественные научные разработки должны способствовать переходу украинской экономики от сырьевой к современной высокотехнологичной модели.

По словам главы правительства, возможность ученых и инженеров Украины генерировать научные результаты мирового уровня - это не только повод для гордости, но и основа экономического суверенитета Украины.

"Научный поиск украинских институтов и лабораторий во многом определяет тот путь, по которому пойдет развитие науки и технологий завтра, и не только в нашей стране. В ряде направлений Украина задает тон в мировом научном обществе", - отметил Н.Азаров.

Госпремиями были отмечены двадцать работ 184-х ученых из разных регионов Украины. Среди них - 4 академика, 13 членов-корреспондентов Национальной академии наук, 109 докторов и 34 кандидата наук, три Героя Украины.

В частности, госпремиями отмечены достижения врачей, которые впервые в Украине разработали и внедрили в практику методы вспомогательных репродуктивных технологий лечения бесплодия. Кроме того, госпремией отмечена совместная работа ученых Института пищевой биотехнологии и геномики НАНУ и Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, которые разработали комплекс мер для обеспечения страны альтернативным экологически чистым топливом на основе растительного сырья. Также государственной премией был награжден коллектив химиков из Киева и Донбасса за комплексную фундаментальную работу «Многокомпонентные системы для создания новых материалов: структура, термодинамика, фазовые равновесия», в которой обобщены результаты термодинамических и структурных исследований последних десятилетий.