Украина и РФ могут провести заседание по сотрудничеству в наукоемких отраслях

Украина и Россия могут провести в ближайшие месяцы в Днепропетровске заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству в наукоемких отраслях экономики.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом говорилось на состоявшейся во вторник в Киеве встрече премьер-министра Украины Николая Азарова с председателем Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной думы РФ Леонидом Слуцким.

«Мы договорились с руководством предыдущего состава Верховной Рады провести в ближайшие месяцы в Днепропетровске двустороннюю большую межпарламентскую комиссию, аналогичную той, которую мы провели несколько месяцев назад в Воронеже. Во время заседания этой комиссии мы хотели бы сделать ставку на развитие сотрудничества в наукоемких отраслях промышленности, в частности сотрудничество в космической отрасли и авиастроении», - сказал Л.Слуцкий.

При этом он выразил надежду, что эту инициативу поддержат народные депутаты 7-го созыва.

В свою очередь Н.Азаров одобрил расширение сотрудничества в наукоемких отраслях экономики и отметил, что Украина в целом настроена на конструктивное сотрудничество с РФ. «Мы работали и будем работать над укреплением наших отношений с РФ. Это - однозначно наша политика: и Президента, и премьер-министра, и председателя Верховной Рады», - сказал он.

Кроме того, Н.Азаров предложил российской стороне рассмотреть возможность проведения заседания украинско-российского комитета по вопросам торгово-экономического сотрудничества в первом квартале 2013 года.

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