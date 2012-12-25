Управляющий холдинг группы "Азовмаш" назначил двух новых директоров

Управляющий холдинг группы "Азовмаш" - компания Wessanen Trading Limited назначила двух новых директоров Кеймпе Виссе Рейтсма и Питера Г. Экономидеса, являющихся профессиональными консультантами по налоговым и юридическим вопросам, сообщил пресс-центр компании.

Основной задачей назначенного менеджмента является разработка долгосрочной стратегии группы, повышение капитализации бизнеса, внедрение международных стандартов корпоративного управления входящими в группу предприятиями.

"Первостепенная задача нового менеджмента - разработка долгосрочной стратегии группы, повышение капитализации бизнеса, внедрение международных стандартов корпоративного управления предприятиями входящих в группу", - сообщается в пресс-центре.

Согласно сообщению, новый менеджмент компании ранее работал в ведущих компаниях Западной Европы, и имеет богатый опыт в сфере привлечения иностранных клиентов для владельцев крупного частного капитала.

Справка УНИАН. Созданная в 2000 году группа «Азовмаш», помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

Управляющей компанией холдинга является ПАО «Азовмаш», которое на корпоративных основах объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт» (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения», «АзовЭлектроСталь».

Осенью 2011 году руководство компании сообщило, что в состав акционеров «Азовмаша» вошел парламентарий из фракции "Партия регионов" Юрий Иванющенко. Размер купленного этим бизнесменом пакета акций не называется.

Сама же компания крупнейшими своими акционерами называет зарегистрированную на Кипре Wessanen Trading Limited и государство в лице Фонда госимущества.

В 2011 году «Азовмаш» увеличил выручку к предыдущему году в 1,7 раза - до 9,5 млрд грн. При этом производство железнодорожных вагонов и железнодорожных цистерн выросло к 2010 году на 33% - до 16 429 единиц.