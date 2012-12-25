Украина за 11 месяцев сократила производство чугуна на 1,2%

Производство чугуна в Украине за одиннадцать месяцев 2012 года сократилось на 1,24% до 26,162 млн тонн по сравнению с показателем 11 месяцев 2011 года.

Об этом сказано на сайте Всемирной ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Согласно сообщению, производство чугуна в Украине в ноябре 2012 года показало незначительный рост (+0,6%) до 2,435 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с октябрем текущего года рост составил 2,4%.

Общий объём производства чугуна в 38 странах мира в январе-ноябре 2012 года по данным WSA увеличился на 1,6% до 1013,754 млн тонн, по сравнению с 11 месяцами 2011 года, который составил 997,627 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производства чугуна в Украине за 11 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократилось на 1,3% - до 26,171 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 г. на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% до 28,867 млн тонн.

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