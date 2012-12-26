Дефицит лома в Украине в течение трех лет вырастет более чем вдвое - эксперты

В течение ближайших трех лет дефицит лома в Украине вырастет более чем вдвое - до 1,1 млн тонн в 2015 году с 537 тыс. тонн в 2012 году, что в конечном итоге повлечет резкое сокращение объемов вывоза лома.

Об этом сообщают эксперты «Укрпромвнешэкспертизы», ссылаясь на подготовленный в рамках проекта DELPHICA отчет «Прогноз заготовки и потребления лома черных металлов в Украине до 2020 года».

В сообщении также сказано, что до 2020 года показатель дефицита лома может достигнуть 3,4 млн тонн

«Уже через несколько лет Украина превратится из нетто-экспортера в нетто-импортера металлолома», - утверждает аналитик проекта DELPHICA «Укрпромвнешэкспертизы» Юрий Добровольский.

Согласно прогнозным показателям, заготовка лома на внутреннем рынке будет увеличиваться очень медленно и достигнет наибольших объемов в 2018 году - 5,8 млн тонн. При этом общая потребность в нем возрастет до более чем 9 млн тонн в 2020 году, что обусловлено ростом объемов выплавки стали в Украине.

В сообщении говорится, что рост потребности в ломе в стратегической перспективе повлечет значительный рост цен на внутреннем рынке. При этом обострение дефицита приведет к ужесточению мер квотирования экспорта. Поэтому Украина постепенно будет сокращать объемы вывоза лома - уже в конце текущего года экспорт почти прекратился.

В то время Ю. Добровольский считает, что период 2015-2017 годов будет поворотным, и единственной возможностью перекрыть недостаточные объемы лома станет импорт этого сырья и использование альтернативных сырьевых материалов.

«На уменьшение дефицита лома может повлиять быстрая и масштабная реализация страной крупных инфраструктурных проектов», - уверен директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк.

В. Власюк также заявил, что инфраструктура Украины с каждым годом устаревает и непременно будет нуждаться в обновлении.

«Если такие проекты будут реализованы в сфере ЖКХ и на железной дороге, украинские металлурги получат тяжелый амортизационный лом, что несколько ослабит напряжение на рынке заготовки сырья», - уточнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая 2012 утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые Законы Украины» (относительно операций с металлоломом). Согласно документу, срок снижения Украиной экспортных пошлин на металлолом с 24% до 21% перенесен с 2011 года на 2014 год.

Согласно условиям вступления Украины в ВТО, экспортная пошлина на металлолом в размере 30% с 2009 г. должна ежегодно снижаться на 3%. С 1 января 2010 года размер пошлины снижен до 24%.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрпромвнешэкспертиза» основано в 1993 году. Основные направления деятельности - стратегический маркетинг, ведение специализированных информационно-аналитических проектов, разработка бизнес-стратегий, экспертиза и оценка бизнеса. Компания выполняет маркетинговые исследования сектора стали, а также других рынков товаров и услуг.

Проект «DELPHICA» - система прогнозирования развития рынков стали и металлургического сырья, разработанная «Укрпромвнешэкспертизой». Аналитические и прогнозные исследования выпускаются с периодичностью от одной недели до года, а глубина прогнозирования составляет от нескольких недель до десятилетия.