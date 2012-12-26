Азаров требует от каждого министра решений по обеспечению развития своих отраслей

Премьер-министр Украины Николай Азаров требует от каждого члена нового правительства быстро найти практические решения обеспечения развития своей отрасли в условиях рецессии.

Как сообщили УНИАН в Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующую задачу поставил премьер сегодня на заседании правительства.

«Вся наша работа должна быть подчинена тем сложным и масштабным задачам, которые стоят перед страной. Каждый член нового правительства достаточно быстро должен найти практические решения: как обеспечить развитие своей отрасли в условиях, когда в окружающем мире продолжается экономический спад, когда конкуренция усиливается, а финансовые ресурсы ограничены. Каждый должен проявить максимум настойчивости, энергии, инициативы», - отметил Н.Азаров, добавив, что Кабинет министров – это единая команда, которая обязана воплощать в жизнь политику Президента Украины на экономический рост как основу так необходимых обществу социальных изменений к лучшему.

«Это должна быть напряженная, согласованная, творческая работа», - констатировал глава правительства.

При этом он отметил, что правительственная команда обновилась почти наполовину и помолодела: «В составе правительства 10 министров, которые впервые возглавили центральные органы исполнительной власти. В то же время каждый из них имеет личные достижения и авторитет».

По убеждению Н.Азарова, их свежий взгляд и современные знания, а также практические навыки, полученные в реальной работе, в сочетании с опытом и технологичностью работников министерств и ведомств позволят решать самые сложные задачи.

«Я же требую от всех максимальной ответственности, инициативы и в то же время взвешенности, умения из практики делать выводы и корректировать свои действия. И работать прозрачно, быть доступными для подходящих советов и критики, завоевывать доверие и признание общества», - подчеркнул премьер.

Отдельно Н.Азаров отметил особую ответственность и важность выполнения поставленных задач перед восстановленным Министерством промышленной политики, «потому что на первом месте повестки дня для Украины стоит сильная, энергичная государственная политика ускоренной модернизации нашей промышленности», а также перед Министерством экономического развития и торговли «как генератора и координатора программ экономического развития и ответственного за составление балансов и прогнозов отечественной экономики».

Напомним, Президент Украины Виктор Янукович указами от 24 декабря назначил новый состав Кабинета министров Украины.