"Еврокар" за 11 месяцев увеличил производство легковых автомобилей на 30%

Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» за одиннадцать месяцев 2012 года увеличила производство легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,3% до 13,416 тыс. единиц, сообщила УНИАН представитель компании.

Производство в ноябре 2012 года составило 1 315 «легковушек», что на 8,9% превысило показатель предыдущего месяца, но на 30% меньше, чем в ноябре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2012 «Еврокар» увеличил производство легковых автомобилей к аналогичному периоду 2011 года на 51% до 11 тыс. штук

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.