Россия планирует ежегодно производить 180 гражданских и 130 военных самолетов

Москва. Российская Федерация, согласно государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», утвержденной главой российского правительства Дмитрием Медведевым, намерена к 2025 году производить 180 гражданских и 130 военных самолетов ежегодно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ.

«Основные индикаторы программы к 2025 году (относительно уровня 2011 года): количество ежегодно поставляемых гражданских самолётов 180 штук (рост в 26 раз) и военных самолётов 130 штук (рост в 1,4 раза)», - говорится в документе.

Кроме этого, планируется увеличить количество ежегодно поставляемых гражданских вертолётов до 215 штук (рост в 3,6 раза) и военных вертолетов до 245 штук (рост в 1,2 раза), количество ежегодно поставляемых авиационных двигателей военного и гражданского назначения до 3 тыс. штук (рост в 4,3 раза).

Всего за время реализации программы планируется построить около 3350 самолётов и 5550 вертолётов различного назначения и более 33 тыс. авиадвигателей, выручка от продажи которых должна составить порядка 14 000 млрд рублей (около 470 млрд долл.)

Общий объём финансирования программы в 2013–2025 годах составит 1705,5 млрд рублей (57 млрд долл.) в ценах соответствующих лет, из них за счёт федерального бюджета – 1207,7 млрд рублей (40 млрд долл.) и из внебюджетных источников – 497,8 млрд рублей. (17 млрд долл.)

Как планирует правительство РФ, программа обеспечит условия для реализации комплекса программных мероприятий, направленных на достижение глобальной конкурентоспособности российской авиационной промышленности и укрепление её позиций на третьем месте в мире по объёму выпуска продукции.

Ожидаемые результаты реализации программы: достижение долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном секторах соответственно: самолётостроение – 3,2% и 10,9%; вертолётостроение – 12% и 16,5%; авиационное двигателестроение – 1,4% и 12,9%; авиационное агрегатостроение – 4,4% и 5,4%; авиационное приборостроение – 10,9% и 21%.

В области малой авиации ожидается модернизация существующего парка воздушных судов, разработка и организация производства современных самолётов для местных авиалиний.

Во всех секторах авиационной промышленности к 2025 году запланировано завершение формирования конкурентоспособных на мировом уровне корпораций с устойчивой прибыльностью, что позволит развернуть серийное производство перспективных воздушных судов и создать эффективную систему их послепродажного обслуживания.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Объедиенная авиастроительная корпорация» (ОАК) выпустит 23 гражданских самолета, увеличив производство гражданской продукции вдвое, а также 70 машин для Минобороны.

27 октября 2010 года в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК-Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов».

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».