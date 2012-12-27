"Эталон" в 2012 году снизил производство автобусов

Производитель автотранспортных средств корпорация "Эталон" в 2012 году снизила производство автобусов к предыдущему году на 8,4% - до 1600 единиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель правлений входящих в корпорацию Бориспольского и Черниговского автозаводов Валерий Купцов.

По словам В.Купцова, большая часть из выпущенных автобусов поставлена покупателям по государственной программе «Школьный автобус».

Президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко сообщил журналистам, что по государственной программе «Школьный автобус» заводы корпорации произвели 475 автобусов и более 200 автобусов - по заказу городских и районных учреждений образования.

По его словам, в 2012 году в модернизацию завода корпорация вложила 10 млн долл., которые были инвестированы в закупку оборудования, разработку технологий и ремонт. В 2013 году, сказал В.Бутко, корпорация планирует сохранить уровень инвестирования на уровне текущего года.

Президент корпорации также сообщил, что Бориспольский и Черниговский автозаводы сейчас производят продукцию на склад и в январе-феврале 2013 года работать не будут, поскольку еще не закуплены необходимые комплектующие.

Руководители корпорации сообщили, что в текущем году «Эталон» вышел на рынок России, а в перспективе хотел бы поставлять автобусы в Польшу и Румынию.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году корпорация «Эталон» увеличила к предыдущему году производство автобусов на 72% – до 1 734 штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (г. Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

Зарегистрированное в 2002 году ЗАО «Бориспольский автозавод» производит две модели школьных автобусов. ЗАО «Черниговский автозавод» было создано в 2003 году. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.