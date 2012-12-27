Азаров: "Для нашей экономики жизненно важно" договориться с Таможенным союзом

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

Об этом он заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“Вчера у меня был разговор с Дмитрием Медведевым по для нас очень больному вопросу доступа на рынок России нашей трубной продукции. Мы провели переговоры и вот в конце разговора Дмитрий Анатольевич мне говорит, что “вам надо поработать с моими казахстанскими и белорусскими коллегами для того, чтоб то, о чем мы с вами договорились, было и ими поддержано, потому что у них есть свое право голоса при принятии решений в таможенном совете. Мы то вас поддерживаем, Казахстан и Беларусь - договаривайтесь с ними сами”,- сказал Н.Азаров.

Он отметил, что этот пример говорит о том, что с Россией, Беларусью и Казахстаном в экономической сфере можно вести переговоры только с точки зрения их участия в ТС. Глава правительства еще раз напомнил, что на страны ТС приходится 60 млрд долларов украинского экспорта, а на Европейский Союз - около 40 млрд долл. По его словам, в страны ТС поставляются те товары, которые Украина не может продать на других рынках: продукция машиностроения, трубы ит.д.

“То есть, для нашей экономики жизненно важно договориться и взаимодействовать со странами Таможенного союза. Здесь нет абсолютно никакой политики. Раз для нас это жизненно важно, значит и Президент, и правительство стремятся договориться с нашими партнерами. И когда на этом начинаются политические спекуляции и противопоставления: вот вы хотите в Таможенный союз и не хотите в Европейский Союз, то ничего доброго это не несет для нашей страны прежде всего. Я всегда выступал против таких противопоставлений”,- подчеркнул Н.Азаров.

Он отметил, что в сотрудничестве и с ТС, и с Евросоюзом Украина считает приоритетом свои экономические интересы.

“И если мы их сумеем защитить - Украина будет развиваться, если не сумеем защитить, не найдем форм взаимодействия с Таможенным союзом, значит мы потеряем колоссальный рынок, который очень трудно восполнить где-либо еще в условиях жесточайшей конкуренцией на мировых рынках”, - отметил Н.Азаров.

При этом премьер подчеркнул, что какие-либо соглашения с ТС будут подписываться только после того, как будут найдены согласованное решение о сотрудничестве с этой организацией.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с этим пресс-служба В.Януковича отметила, что «темами встречи президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».

20 декабря Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Москве, что речь о вступлении Украины в Таможенный союз не идет.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.

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