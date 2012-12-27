Минобороны РФ заказало Украине более 20 самолетов Ан-70, сообщил Азаров

Министерство обороны Российской Федерации заказало Украине более 20 самолетов Ан-70.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Николай Азаров в интервью украинским телеканалам.

“В последние годы нам удалось сделать рывок и заинтересовать прежде всего крупнейшего покупателя - Министерство обороны России. Они заказали уже более 20 самолетов Ан-70”, - сказал Н.Азаров.

Он выразил надежду, что в 2013 году появится первый серийный самолет Ан-70.

Справка УНИАН. Военно-транспортный самолет Ан-70, предназначенный для непосредственной доставки военной техники, личного состава и десантирования войск, является единственным в мире самолетом, способным обеспечить доставку грузов на грунтовые аэродромы с длиной полосы 600-800 м. В режиме короткого взлета и посадки способен довозить 20 тонн грузов на дальность до 3000 км.

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября 2012 года руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.