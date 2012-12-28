Азаров: украинский экспорт по итогам года составит 70 млрд долл.

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что объемы украинского экспорта товаров и услуг по итогам 2012 достигнут примерно 70 миллиардов долларов.

Об этом он заявил в четверг в интервью украинским телеканалам, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«В 2009 году мы имели экспорт около 39 миллиардов долларов, в текущем году, я надеюсь, что мы выйдем на уровень примерно 70 миллиардов. И это будет уровень примерно прошлого года. То есть мы достигнем главной задачи, которая стояла перед страной, - не допустить резкого сокращения экспорта», - сказал Н.Азаров.

Премьер-министр отметил, что в этом году Правительство активно занимался поиском внешних рынков сбыта для отечественной продукции.

Н.Азаров констатировал, что достичь такого уровня экспорта позволила ратификация Соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ, парафирование Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом и вступления в силу договора о зоне свободной торговли со странами Европейской ассоциации торговли.

«Напряженные переговоры, которые мы начали с ВТО, защищая свой рынок, - это переговоры с рядом стран по заключению договоров о зоне свободной торговли. Таким образом, та задача, которая стояла перед нами, - сохранение стабильности финансово-экономической системы, - реализована», - подытожил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-октябре 2012 года составило 12,77 млрд долл., что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (11,379 млрд долл.).

По информации Государственной службы статистики, в январе-октябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 2,8% - до 57,199 млрд долл., импорт на 4,4% – до 69,969 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-октябре 2011 года – 0,83).