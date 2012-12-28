«Запорожсталь» инвестировала в модернизацию копрового цеха 17 млн грн

Одно из крупнейших металлургических предприятий - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", завершил модернизацию копрового цеха, инвестировав в проект 17 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках этой программы в цехе установлены 4 новых мобильных перегружателя, которые позволят повысить объемы погрузки и переработки металлолома, а также увеличат производительность копрового цеха в целом», - говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что время операции по погрузке металлического лома сократилось с 2-х часов до 40 минут, а производительность по переработке лома выросла в 2 раза. Новые перегружатели позволяют увеличить показатели объема складируемого металлолома с 30 тыс. тонн до 120 тыс. тонн.

«Запорожсталь» за 11 месяцев 2012 года сократил производство проката на 3 тыс. тонн по сравнению с 11 месяцами прошлого года – до 2,887 млн тонн. Комбинат выплавил 3,476 млн тонн стали, что на 33 тыс. тонн, или на 1% меньше показателя за 11 месяцев 2011 г. и произвел 2,94 млн тонн чугуна, что на 172 тыс. тонн, или на 6% больше по сравнению с результатами за январь-ноябрь 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 г. Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы ”Метинвест”, выкупила у бизнес-группы ”Индустриал” контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь». В результате двух этапов сделки ”Метинвест” вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината ”Запорожсталь” (в том числе у ”Метинвеста” - 49,032%, группа инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе ”Индустриал” акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

ПАО «Запорожсталь» за 2011 г. увеличило по сравнению с 2010 г. производство проката на 11% - до 3,171 млн тонн, стали - на 10,5% - до 3,813 млн тонн.

«Запорожсталь» 2011 г. завершила с чистым убытком 124, 084 млн грн, тогда как за 2010 г. предприятие получило прибыль в размере 241,166 млн грн.

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