Украина за 11 месяцев сократила выручку от экспорта черных металлов на 18,3%

Украина за 11 месяцев 2012 года сократила выручку от экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 18,3% - до 14,25 млрд долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, импорт черных металлов в денежном эквиваленте за этот период сократился на 19% до 2,146 млрд долл.

Экспорт меди упал за этот период на 38% до 173,9 млн долл., алюминия - сократился на 27,7% - до 135 млн долл., а экспорт свинца вырос на 17,4% до 16,3 млн долл.

Импорт алюминия сократился за одиннадцать месяцев 2012 года на 1,9% - до 441,1 млн долл., никеля - на 17% - до 197,6 млн долл., меди - на 29,8% - до 159 млн долл.

Как сообщал УНИАН, производство стали в Украине за одиннадцать месяцев 2012 года сократилось до 30,330 млн тонн, что на 6,8% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года. Несмотря на снижение производства, Украина сохранила десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

В ноябре 2012 года производство стали составило 2,691 млн тонн, что на 7,9% меньше уровня ноября 2011 года.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки. В 2011 году в Украине объемы производства общего металлопроката выросли по сравнению с 2010 годом на 3% - до 31,677 млн тонн, стали - на 6% - до 34,689 млн тонн, чугуна - на 6% до 28,867 млн тонн.

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