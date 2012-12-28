"ArcelorMittal Кривой Рог" в 2012 году увеличил производство на 15%

Один из крупнейших металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, увеличил в 2012 году производство металлургической продукции к предыдущему году на 15%, сообщил гендиректор предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" Артем Поляков газете "Вестник Кривбасса".

Директор не дал абсолютных цифр производства в завершающемся 2012 году.

«Несмотря на 15%-й рост производства, по итогам 2012 года предприятие вряд ли сможет выйти на положительный финансовый результат. Рентабельность метпроизводства практически не превышает нулевую отметку, и, скорее всего, по итогам года будут зафиксированы убытки", - сказал А.Поляков.

По его словам, это связано со сложившейся ситуацией на мировом рынке металла, где переизбыток мощностей, ограниченный спрос, резкое падение цен на металлопродукцию приводит к убыткам производителей.

"Реализация крупных инвестиционных программ на предприятии откладывается до лучших времен", - признал гендиректор комбината.

Как сообщал УНИАН, в январе-ноябре 2012 года АМКР увеличил производство проката до 5,109 млн тонн, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Выплавка стали за январь-ноябрь 2012 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 13,8% до 5,869 млн тонн, а производство чугуна увеличилось на 16% до 5,123 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине и специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

По итогам 2011 года «АрселорМиттал Кривой Рог» произвел 4,937 млн тонн металлопроката, что на 8,6% меньше, чем за 2010 год. Выплавка стали сократилась до 5,702 млн тонн, что на 7% меньше, чем за 2010 год, а производство чугуна сократилось на 8% до 4,893 млн тонн.

Чистая прибыль комбината по итогам 2011 года увеличилась по сравнению с 2010 годом на 77% - до 2,1 млрд грн.

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