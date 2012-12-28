«Лугансктепловоз» увеличил объёмы производства тепловозов на 60%

Крупнейший в Украине и в Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог - «Лугансктепловоз» в 2012 году увеличил объём производства тепловозов по сравнению с предыдущим годом на 60% - до 162 секций, цитирует сайт предприятия генерального директора компании Павела Цеснека.

В 2013 году «Лугансктепловоз», по словам гендиректора, планирует увеличить объём производства на 70%.

В текущем году, сказал П.Цеснек, предприятие поставило в Россию 140 секций тепловоза 2ТЭ116У.

Гендиректор предприятия также сообщил об изготовлении первых двух секций тепловоза 2ТЭ116УД с силовой установкой на базе дизеля GEVO фирмы "General Electric".

На Донецкую и Львовскую дороги, сообщил П.Цеснек, в текущем году было направлено два состава дизель-поезда ДЕЛ02.

В настоящее время конструкторы предприятия завершают разработку новой системы управления и вносят улучшения в конструкцию узлов и агрегатов тепловоза

совместно с подразделением ТМХ-Балтия.

После изготовления опытных образцов и процесса сертификации планируется выпускать их для Европы и Российских железных дорог.

В будущем году предприятие планирует продолжить разработку тепловоза ТЭ116У с двигателем фирмы MTU и совместно с российскими предприятиями будет создаваться мощный тепловоз ТЭ35.

П.Цеснек подчеркнул, что «Лугансктепловоз» надеется наладить сотрудничество с «Укрзализныцей» в процессе обновления подвижного состава.

В планах предприятия на будущий год - поставка в Россию 176 секций тепловоза 2ТЭ116У и 10 секций с американской силовой установкой.

Коммерческим структурам также будут отправлены ещё 64 секции тепловоза 2ТЭ116УД. Предприятие планирует в 2013 году изготовить опытный образец нового трёхсекционного локомотива 3ТЭ116У и до 1 марта завершить его испытания.

Как сообщал УНИАН, «Лугансктепловоз» в 2013 году планирует инвестировать в производство и модернизацию оборудования 120 млн грн.

«Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов. 76% акций предприятия принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг» - лидеру на рынке транспортного машиностроения России.