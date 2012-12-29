Акционеры ЗЗФ утвердили отчет за 2011 год

Акционеры Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) на общем собрании, состоявшемся 24 декабря, утвердили результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2011 г., а также годовой отчет и баланс за 2011 г. Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Акционеры утвердили отчеты правления, наблюдательного совета и ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗЗФ за 2011 г.

Согласно годовой отчетности, ЗЗФ по итогам 2011 г. получил чистый убыток в сумме 758,9 млн грн, в то время как в 2010 г. чистая прибыль завода составила 105,4 млн грн.

Акционеры завода приняли решение полученные убытки покрыть за счет доходов будущих периодов.

Как сообщал УНИАН, годовое общее собрание акционеров ЗЗФ по результатам работы за 2011 г. дважды переносилось (апрель, август) из-за отсутствия кворума.

ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов.

Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29% - до 300,1 тыс. тонн.