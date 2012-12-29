КрАСЗ приостановил производство из-за проблем с импортом кузовов

ООО "ПО "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.) с 29 декабря остановило производство до 21 января 2013 года.

Об этом сообщили в отделе экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, предприятие сообщило в мэрии об остановке производства на время новогодних праздников.

На предприятии объяснили, что остановили производство из-за сложной ситуации на авторынке при импорте кузовов для легковых автомобилей, а также заявили, что имеют запас продукции для возможной реализации.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г. Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС". Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличил выпуск автомобилей на 2% или на 109 автомобилей до 6450 ед.

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