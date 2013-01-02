Алчевский меткомбинат вводит в эксплуатацию энергоблок газотурбинной электростанции

Алчевский металлургический комбинат, принадлежащий одному из крупнейших производителей металла «Индустриальному союзу Донбасса», запустил первый энергоблок газотурбинной электростанции, сообщил генеральный директор комбината Тарас Шевченко.

«Для нас пуск нашего энергоблока - это, в первую очередь, возможность для предприятия быть экономически устойчивым», - цитирует Т.Шевченко региональная газета «Неделя плюс».

Гендиректор сообщил, что в текущем месяце в энергосистему поступит первое произведенное электричество, а в промышленную эксплуатацию первый энергоблок будет полностью сдан к началу марта.

До конца 2013 года комбинат планирует ввести в эксплуатацию второй энергоблок этой станции. Суммарная мощность двух энергоблоков составит более 300 МВт, чего достаточно для того, чтобы полностью покрыть потребности в электроэнергии металлургического и коксохимического производства комбината.

«Новая электростанция - это газотурбинная установка комбинированного цикла, использующая для производства электричества так называемые вторичные энергетические ресурсы металлургии: коксовый, доменный и конвертерный газы», сообщил гендиректор меткомбината. По его словам, для работы электростанции ежегодно понадобится около 300 тысяч кубометров металлургических газов, которые до этого выбрасывались в атмосферу или сгорали в процессе производства.

Как сообщал УНИАН, Алчевский меткомбинат за 11 месяцев 2012 года сократил производство проката на 6% - до 3,145 млн тонн.

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 года ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.