НБУ отмечает замедление падения индекса производства базовых отраслей в ноябре

В ноябре 2012 года зафиксировано замедление падения индекса производства базовых отраслей (ИПБО) до "минус" 4% в годовом измерении, по сравнению с “минус” 5% в октябре 2012 года. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

“Благодаря восстановлению внешнего спроса улучшились показатели промышленного производства - рост за вычетом сезонного фактора составил 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а падение в годовом измерении замедлился с -4,2% в октябре до -3,7% в ноябре”, - говорится в сообщении регулятора.

НБУ отмечает, что существенное улучшение произошло именно в экспортоориентированных отраслях - металлургии, падение в которой замедлился с -9,4% в октябре до -2,1% в ноябре, и машиностроении, от -10% до -6,8% соответственно.

Положительную динамику также продемонстрировало сельское хозяйство, в частности растениеводство, благодаря высокому урожаю зерновых культур. По состоянию на 6 декабря в Украине было собрано 46 млн т зерновых, что превышает средний показатель за 1991—2011 гг. (36,4 млн. т), однако ниже, чем прошлогодний урожай (56,7 млн т), что объясняется снижение объемов растениеводства (-8,2% за январь-ноябрь по сравнению с соответствующим периодом прошлого года).

В ноябре сохранился высокий уровень внутреннего потребительского спроса, который был обеспечен стабильным ростом реальной заработной платы высокими темпами. Прирост оборота розничной торговли за январь-ноябрь остался на уровне января-октября и составил 15,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Высокая база сравнения была одной из основных причин ухудшения показателей строительной отрасли, снижение объемов которой ускорилось с -10,2% в январе-октябре по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до -12,1% в январе-ноябре.

В НБУ оценивают прирост реального ВВП на позитивном уровне, при этом не уточняют его значение.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2012 года сократился по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 1,3%, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 1,2%.

Рост ВВП страны во ІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 3%, в I квартале – 2%.

В третьем квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 6,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2011 году против 2010 года составил 5,2%, номинальный ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.