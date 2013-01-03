В Украине в 2012 г. производство стальных труб сократилось на 9%

В Украине, по оперативным данным, в 2012 г. производство стальных труб сократилось по сравнению с 2011 г. на 9% - до 2,014 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов „Металлургпром”.

Как сообщал УНИАН, за 5 месяцев т.г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 5 месяцев 2011 г. на 5% - до 966,9 тыс. тонн. Начиная с июня и до конца года производство труб в сравнении с аналогичным периодом 2011 г. сокращалось.

В Украине за 2011 г. производство стальных труб выросло относительно 2010 г. на 26% – до 2,222 млн тонн.