Янукович предлагает развивать внутренний рынок металлопродукции

Президент Украины Виктор Янукович считает, что новым стимулом для металлургии должно стать увеличение потребления на внутреннем рынке, сообщает пресс-служба Президента.

"Отечественная металлургия критически зависит от экспорта, поэтому любые кризисные явления в мировой экономике оказывают непосредственное влияние на эти предприятия" – цитирует пресс-релиз главу государства.

Президент при этом напомнил, что за последнее время парламентом были приняты законы, которые предоставляют государственную поддержку судостроительной промышленности, сбыту авиационной техники и созданию новых рабочих мест в перспективных отраслях реального сектора.

«Я также принял решение восстановить Министерство промышленной политики. Уверен, что этот шаг будет способствовать улучшению ситуации, в том числе и в металлургии. Все эти мероприятия должны помочь нам преодолеть трудности, которые сейчас переживает украинская металлургия, и обеспечить позитивные тенденции в 2013 году», - сказал В.Янукович.

В пресс-службе президента отметили, что реализуя поручения главы государства, правительство, Национальный банк, профильные министерства и ведомства работают над удешевлением финансовых ресурсов и доступностью кредитов.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году метпредприятия Украины произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно предыдущего года на 9% - до 28,95 млн тонн. Производство стали за указанный период снизилось на 7% – до 32,394 млн тонн. Производство чугуна в 2012 году уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 1% - до 28,513 млн тонн.