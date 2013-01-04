Производство стали в Украине вырастет на 2% – прогноз

Производство стали в Украине в 2013 году может вырасти на 2% – до 33,3 млн тонн, при этом производство кокса и труб останется на прежнем уровне или снизится на 2%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт инвестиционно-финансовой компании "Арт Капитал" Дмитрий Ленда.

«В 2013 году можно ожидать роста производства стали на 2% – до 33,3 млн тонн по сравнению с 2012 годом, а также сохранения на прежнем уровне или небольшого снижения, на 2%, выпуска кокса и труб. Ожидаем также увеличения выпуска железорудного сырья на 1-3% по сравнением с 2012 годом», – сказал Д.Ленда.

При этом он обратил внимание, что прогноз по данным, полученным от объединения металлургических заводов „Металлургпром”, негативный для производителей стали, труб, кокса и нейтральный для производителей железорудного сырья.

«Снижение производства стали в прошлом году было обусловлено ухудшением ситуации в мировой экономике. Также плохие ожидания относительно перспектив ее развития привели к снижению инвестиционной и производственной активности в потребляющих сталь регионах, что обусловило снижение спроса на украинскую сталь", – пояснил Д.Ленда.

Он также отметил, что снижение производства труб в 2012 году было обусловлено отсутствием заказов на эту продукцию, в частности на российском рынке. Производство кокса снизилось вслед за производством стали, а также из-за закрытия трех коксохимических батарей на металлургическом комбинате "Азовсталь". Выпуск железорудного сырья сохранился на прежнем уровне, поскольку снижение потребления внутри страны было компенсировано ростом поставок на экспорт.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году метпредприятия произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн, производство стали – на 7%, до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна в 2012 году уменьшилось относительно 2011 года на 1% – до 28,513 млн тонн. Производство метизов снизилось на 19% – до 211 тыс. тонн.

Коксохимические заводы Украины в 2012 году снизили производство продукции на 3,3% по сравнению с 2011 годом – до 18,931 млн тонн.

Трубные заводы Украины в прошлом году снизили производство на 9,4% по сравнению с 2011 годом – до 2,014 млн тонн. При этом горнорудные предприятия увеличили выпуск железорудного концентрата на 0,9% – до 66,379 млн тонн. Выпуск окатышей снизился на 0,2% – до 22,313 млн тонн.

Напомним также, что Президент Украины Виктор Янукович назвал увеличение потребления на внутреннем рынке новым стимулом для развития металлургии – отрасли, которая занимает важную часть в экспорте Украины и формирует значительную долю валютной выручки.