ЗАЗ до 1 февраля остановил производство автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод (ПАО «ЗАЗ» г. Запорожье) до 1 февраля остановил выпуск автомобилей.

Как сообщили УНИАН на заводе, выпуск приостановлен с 1 января 2013 года.

Согласно сообщению, «с начала года ЗАЗ работает в дежурном режиме: производство остановлено, на работу выходят только представители обслуживающих подразделений, а так же подразделений, ответственных за отгрузку ранее выпущенных автомобилей».

По словам собеседника агентства, в таком «дежурном режиме» завод будет работать до 1 февраля.

В качестве основных причин остановки производства на Запорожском автомобилестроительном заводе его представители называют введение утилизационного сбора Россией, негативно сказавшееся на экспортном потенциале завода и высокие кредитные ставки в банках Украины, крайне негативно сказывающиеся на уровне спроса на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, производство легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2012 года в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования сократилось на 25,8% - до 66,6 тыс. единиц.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

ПАО «ЗАЗ» в 2011 году увеличил чистую прибыль в 10,8 раза, по сравнению с 2010 годом, до 107,663 млн грн.

В 2011 году ЗАЗ увеличил выпуск автомобилей на 33,86% по сравнению с 2010 г. – до 60 862 штук.

Экспорт авто производства ПАО «ЗАЗ» в 2011 году по сравнению с 2010 г. увеличился более чем на 40% - с 21 717 до 30 590 автомобилей.

В апреле 2012 года председатель правления ПАО «ЗАЗ» Николай Евдокименко заявлял о том, что завод планирует произвести в 2012 году 67 тыс. автомобилей, что на 10% больше, чем в 2011 году. В сентябре он уточнил, что предприятие планирует произвести около 55 тыс. автомобилей.