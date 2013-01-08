Мексика может ужесточить контроль импорта украинской стали

Мексиканская Ассоциация производителей стали Canacero призвала правительство своей страны принять защитные меры для контроля над импортом стали из стран, не входящих в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), в частности, из Украины и Китая.

Об этом сообщает пресс-релиз самой Ассоциации, размещенный на американском специализированном металлургический сайте.

"Импорт стали на мексиканский рынок все время будет только увеличиваться, и в основном из таких стран, как Украина и Китай", - заявила Мексиканская Ассоциация производителей стали.

"Недобросовестная конкуренция может привести к снижению внутреннего производства, а также снизит инвестиции в мексиканскую сталелитейную промышленность, серьёзность данной ситуации требует немедленных действий со стороны властей", - цитирует пресс-релиз генерального директора Canacero Сальвадора Кесада Салинаса.

Эксперты Canacero отметили, что за 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 29% - до 5,5 млн тонн, а импорт промышленных стальных товаров - на 30,4%, до 2 млн тонн.

Украина за 11 месяцев 2012 года, по данным Государственной таможенной службы, экспортировала в Мексику металлургической продукции на сумму 119,5 млн долл., что составляет 60% всего украинского экспорта в эту страну, а общий тоннаж продукции металлургии составил 220,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году метпредприятия Украины произвели 26,576 млн тонн готового проката, что на 6% меньше, чем в 2011 году. Производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% – до 28,95 млн тонн, производство стали – на 7%, до 32,394 млн тонн.