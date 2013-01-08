"Запорожсталь" в 2013 году увеличит инвестиции в модернизацию в 2,5 раза

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2013 году планирует инвестировать в модернизацию комбината 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Об этом сообщила на запрос агентства УНИАН пресс-служба комбината.

"В числе основных крупномасштабных проектов запланировано: строительство новой линии солянокислотного травления в цехе холодной прокатки №1 – порядка 750 млн грн, реконструкция газоочистки агломашины №2 – 80 млн грн", — сказано в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что 90% всех запланированных инвестиций на 2013 год непременно будут иметь экологическую направленность.

"На все инвестиционные проекты мы обязательно смотрим через призму экологического эффекта, и комбинат настойчиво работает в этом направлении, внедряя новые энергосберегающие технологии, реализуя мероприятия по всему спектру деятельности комбината, включая защиту воздушного и водного бассейнов, работу с промышленными отходами", - уточнила пресс-служба.

Согласно сообщению, в 2012 году инвестиции в модернизацию и обновление производственных мощностей «Запорожстали» составили порядка 320 млн грн, в том числе наиболее крупные: установка для вдувания пылеугольного топлива в доменные печи (ПУТ и БСУ) - около 114 млн грн, реконструкция агломашины №1 с технологической газоочисткой – около 46 млн грн, восстановительный ремонт доменной печи (ДП) №4 – примерно 26 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горнометаллургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

«Запорожсталь» производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции занимает монопольное положение на национальном рынке.

В 2012 году "Запорожсталь" сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, отгрузка проката сократилась также на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Производство чугуна в 2012 году выросло к предыдущему году на 5,14% - до 3,194 млн тонн.