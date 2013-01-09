Алюминиевый гигант Alcoa в 2012 году снизил чистую прибыль более чем втрое

Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Inc. по итогам 2012 года составила 191 миллион долларов, что более чем в три раза меньше аналогичного показателя 2011 года в 611 миллионов долларов, сообщает Прайм.

При этом в четвертом квартале 2012 года компания получила чистую прибыль в размере 242 млн долл. против убытка в 191 млн долл. в четвертом квартале 2011 года.

Прибыль на акцию Alcoa за 2012 год составила 0,18 долл. против 0,58 долл. к концу 2011 года. За четвертый квартал прибыль составила 0,23 долл. на акцию против убытка в 0,18 долл. к концу октября-декабря предыдущего года.

Квартальный показатель превзошел ожидания аналитиков, предполагавших прибыль на акцию в размере 0,06 долл.

Выручка Alcoa за прошлый год сократилась на 5,2% - до 23,7 млрд долл., а за четвертый квартал уменьшилась на 2%, достигнув примерно 5,9 млрд долл.