«Запорожсталь» в 2013 году планирует cохранить объем производства на прошлогоднем уровне

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2013 году планирует сохранить объем производства металла на уровне прошлого года, сообщил УНИАН гендиректор комбината Ростислав Шурма.

"2012 год мы завершили с высокими производственными и экономическими показателями, и это, учитывая всеобщее сокращение металлопроизводства как в нашей стране, так и по всей Европе. В 2013 году, с учетом негативного прогноза рынков, мы планируем сохранить такие же объемы производства", - говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой комбината комментарии Р.Шурмы.

Гендиректор заявил, что в 2013 году развитие комбината будет продолжено и, несмотря на проблемы отрасли, вызванные мировым финансовым кризисом, по-прежнему будет проводиться техническое перевооружение и модернизация оборудования.

«Дальнейшее развитие «Запорожстали» заключается в наращивании объемов производства, в достижении лучших позиций по себестоимости и в повышении качества продукции», - сказал Р.Шурма.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, отгрузка проката сократилась также на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Производство чугуна в 2012 году выросло к предыдущему году на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

В 2013 году комбинат планирует инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.