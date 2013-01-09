«АвтоКрАЗ» в 2012 году уменьшил производство автомобилей на 16%

Компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2012 году уменьшила производства автомобилей на 16%, или на 172 автомобиля - до 899 единиц.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии невыполнение запланированных показателей на 2012 год объясняют «второй волной финансово-экономического кризиса», а также введением Российской Федерацией утилизационного сбора на импортируемые автомобили.

Вместе с тем, увеличился выпуск различной продукции, поставляемой предприятием по кооперации, в частности, производство мелющих шаров для горнорудной промышленности выросло в 4 раза — до 46,6 млн грн. При этом общий объем производства запчастей и другой продукции составил 87,2 млн грн, что на 4,5% меньше аналогичного показателя 2011 года.

В 2012 году потребителям отгружено автомобильной техники КрАЗ на 18% меньше, чем в 2011 году.

Из общего количества отгруженной техники 66 % составляют поставки в страны СНГ, 11% - по Украине, 23% - другие страны мира. Наибольшее количество автомобилей - 548 единиц - было поставлено в Российскую Федерацию. Более половины отгруженных российскому потребителю автомобилей составляют шасси, четверть - тягачи, остальные - лесовозная техника.

Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основных моделей и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

ПАО «АвтоКрАЗ» в 2011 году увеличило промпроизводство на 7% произведя 1071 единиц автомобилей и сборочных автокомплектов.