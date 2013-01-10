Польша сократила производство авто почти на четверть

Варшава. Производство автомобилей в Польше в 2012 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 23% - до 635,8 тыс. машин.

Об этом свидетельствуют данные компании Samar, исследующей польской автомобильный рынок.

Падение производства в декабре в годовом выражении составило 33,3% - до 38,1 тыс. штук.

По данным Samar, работающие в Польше автопроизводители в течение четырех лет подряд сокращают производство (в 2008 году был поставлен исторический рекорд - производство почти 1 млн машин).

В 2011 году производство к предыдущему году снизилось на 7%.

Как сообщал УНИАН, поляки в прошлом году по сравнению с предыдущим сократили покупку новых автомобилей на 1,5% - до 270 тыс. штук.

Справка УНИАН. Большинство произведенных в Польше автомобилей поставляется на рынок стран Европейского союза, к которому поляки присоединились в 2004 году. В стране производят автомобили Fiat, Opel и Volkswagen.

Принадлежащая украинскому бизнесмену Тариэлу Васадзе варшавская Fabryka Samochodów osobowych, которая в 2008 году произвела 150 тыс. машин, в феврале 2011 года закрыла производство.