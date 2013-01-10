"Богдан" по итогам 2012 года снизил производство на 36%

Корпорация "Богдан", один из крупнейших украинских производителей автомобилей, по итогам 2012 года снизила объемы производства автомобилей всех видов на 36,2% по сравнению с 2011 годом до 13 455 единиц, сообщил УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его словам, производство легковых автомобилей в условиях отсутствия государственной поддержки отечественных автопроизводителей и сокращения зарубежных рынков сбыта, в том числе из-за введения Россией утилизационного сбора, в прошлом году упало на 40,5% до 12 034 единиц.

Производство коммерческих автомобилей при этом в 2012 году выросло к предыдущему году на 34,8% до 876 единиц, а автобусов и троллейбусов в 2,7 раза до 545 единиц.

Рост производства автобусов и троллейбусов был обусловлен реализацией заказа на поставку троллейбусов Киеву (202 ед.) за средства ЕБРР в рамках выигранного корпорацией тендера.

В декабре по сравнению с ноябрем 2012 года производство коммерческих автомобилей снизилось более чем в два раза - до 35 единиц.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков. В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом), а также автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.